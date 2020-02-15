Скачать
Суббота, 15.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Мерседес не будет делать сюрприз, как в прошлом году

Мерседес не будет делать сюрприз, как в прошлом году
13:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Мерседес» пообещал не делать «абсолютно новую машину» к старту сезона Формулы-1.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заверил, что немецкая команда не повторит свою тактику образца прошлого сезона, когда «Мерседес» сначала показал базовую версию автомобиля, а потом подготовил существенно обновлённый болид ко второй неделе испытаний. Некоторые обозреватели называли обновлённую машину фактический новой по сравнению с той, что была показана на презентации и старте тестов.

«У нас будут новинки к Мельбурну, которые появятся на второй неделе тестов, но подхода 2019 года с „абсолютно новой машиной“ не будет. В прошлом году правила довольно сильно изменились, они были определены весьма поздно. В таких условиях создание машины для презентации и машины для второй недели тестов дало нам шанс максимально изучить наш автомобиль образца Мельбурна.

Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

В этом году правила более стабильные, и уже начальная стадия развития нашей машины-2020 была на уровне закончившего прошлый год болида, так что прошлогодний подход не имел бы смысла», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Мерседес, Автоспорт, Ф1, Джеймс Эллисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не понимаю Фреда": Сульшер не может объяснить поступок экс-игрока Шахтера
02 Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
03 Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
04 Гарсия брутально нокаутировал Фонсеку в первом раунде
05 Победитель Лиги чемпионов две недели будет на карантине из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь