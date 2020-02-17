Директор Renault: У нас не очень высокие ожидания от сезона

Новости спорта:Ален Прост рассказал об ожиданиях команды от сезона-2020.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 и директор Renault Ален Прост рассказал об ожиданиях команды от сезона-2020, а также заявил, что успех команды в дальнейшем будет напрямую зависеть от нового болида. Цитирует функционера Grandpx.news.

«Нужно смотреть правде в глаза. У нас не очень высокие ожидания от сезона. Обидно за Даниэля – второй год без больших надежд. Но дальше будет лучше.

Все будет зависеть от его представления о том, на то мы способны в 2021 году, а также реалистичной оценки предложений от других команд. Не все в наших руках, это точно».

Renault находится в подвешенном состоянии. Ранее сообщалось, что Риккардо уже подыскивает другую команду и после сезона-2020 команде будет нужен хороший пилот. Французов может спасти двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который недавно выявил желание вернуться в команду. Но сможет ли Renault договориться с испанцем, остается под под большим вопросом.