Уильямс представил новый болид на сезон 2020

Команда Формулы-1 Уильямс представила болид на новый сезон, сообщает официальный твиттер ROKiT Williams Racing.
Новый автомобиль FW43 представители команды описывают как «эволюцию» предыдущего. Внешне в первую очередь выделяются красные элементы по бокам и на заднем антикрыле.
«Мы уделили большое внимание проблемным узлам FW42, и для нового болида отобрали те, которые дадут максимальную производительность. В аэродинамической трубе у нас хороший темп развития и мы улучшили систему охлаждения. Команда рассмотрела механические проблемы, которые были у нас в 2019 году, и мы добились успехов в их устранении», — цитирует директора по дизайну Дага МакКирнана AS.
Hey 2020.— ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 17, 2020
Bring it pic.twitter.com/C3JypUqYqM
В новом сезоне вместе с предыдущим основным пилотом Джорджом Расселом будет выступать Николас Латифи, в 2019 году занимавший место резервного гонщика.
Уильямс занял последнее 10 место в Формуле-1 сезона 2019 года.