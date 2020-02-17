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Уильямс представил новый болид на сезон 2020

Уильямс представил новый болид на сезон 2020
11:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда Формулы-1 Уильямс представила болид на новый сезон.

Команда Формулы-1 Уильямс представила болид на новый сезон, сообщает официальный твиттер ROKiT Williams Racing.

Новый автомобиль FW43 представители команды описывают как «эволюцию» предыдущего. Внешне в первую очередь выделяются красные элементы по бокам и на заднем антикрыле.

«Мы уделили большое внимание проблемным узлам FW42, и для нового болида отобрали те, которые дадут максимальную производительность. В аэродинамической трубе у нас хороший темп развития и мы улучшили систему охлаждения. Команда рассмотрела механические проблемы, которые были у нас в 2019 году, и мы добились успехов в их устранении», — цитирует директора по дизайну Дага МакКирнана AS.

В новом сезоне вместе с предыдущим основным пилотом Джорджом Расселом будет выступать Николас Латифи, в 2019 году занимавший место резервного гонщика.

Уильямс занял последнее 10 место в Формуле-1 сезона 2019 года.

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Формула-1, Автоспорт, Уильямс, Новости автоспорта.
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