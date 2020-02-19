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Среда, 19.02.2020
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Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне

Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне
20:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов.

Сегодня, 19 февраля, в Барселона прошли первые предсезонные тесты Формулы-1.

Пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали на первой и второй строчке соотвественно, а тройку лидеров замкнул Серхио Перес из Рейсинг Пойнта.

Результаты тестов в Барселоне:

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Отметим, что водитель Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов - 168. Кроме него больше сотни кругов сделали Карлос Сайнс (Макларен), Шарль Леклер (Феррари), Даниил Квят (Альфа Таури) и Кевин Магнуссен (Хаас).

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Макс Ферстаппен.
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