Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне

Сегодня, 19 февраля, в Барселона прошли первые предсезонные тесты Формулы-1.
Пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали на первой и второй строчке соотвественно, а тройку лидеров замкнул Серхио Перес из Рейсинг Пойнта.
Результаты тестов в Барселоне:
Day one is complete! #F1Testing pic.twitter.com/0iQ1XiHaA1
— Formula 1 (@F1) February 19, 2020
Отметим, что водитель Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов - 168. Кроме него больше сотни кругов сделали Карлос Сайнс (Макларен), Шарль Леклер (Феррари), Даниил Квят (Альфа Таури) и Кевин Магнуссен (Хаас).