Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне

Новости спорта:Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов.

Сегодня, 19 февраля, в Барселона прошли первые предсезонные тесты Формулы-1.

Пилоты Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас финишировали на первой и второй строчке соотвественно, а тройку лидеров замкнул Серхио Перес из Рейсинг Пойнта.

Результаты тестов в Барселоне:

Отметим, что водитель Ред Булла Макс Ферстаппен проехал больше всех кругов - 168. Кроме него больше сотни кругов сделали Карлос Сайнс (Макларен), Шарль Леклер (Феррари), Даниил Квят (Альфа Таури) и Кевин Магнуссен (Хаас).