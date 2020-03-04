Хэмилтон: Я не обращаю внимания на результаты соперников

Новости спорта:Льюис Хэмилтон высказался о недавних заявлениях глав некоторых команд о том, что "Серебряные Стрелы" – лучшие на старте сезона.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о недавних заявлениях глав некоторых команд о том, что «Серебряные Стрелы» – лучшие на старте сезона.

В комментарии порталу Мotorsport-Тotal британец заявил, что это не признание, а методы психологической борьбы.

«Я не обращаю внимания на результаты соперников на тестах. Мы сосредоточены на своих задачах и я честно не имею понятия о том, чем занимались конкуренты. При этом со временем вы начинаете замечать, как люди сразу стремятся назвать фаворитами именно нас. Чтобы потом, в случае чего, превзойти ожидания своими выступлениями.

Некоторые думают, что это своего рода психологическая война, способ надавить. На самом деле нет. Надавить таким можно только на слабого. Мы же дадим отпор. Наша новая машина лучше прошлогодней. Хотя я уверен, что остальные команды тоже прибавили. Это эволюция. И на всех нас давление возрастет».