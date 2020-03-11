Президент FIA подтвердил причастность к секретной сделке с Ferrari

Новости спорта:Конкуренты Ferrari остались недовольны скрытыми итогами расследования.

Глава FIA Жан Тодт лично участвовал в поиске выхода из ситуации, которая сложилась при изучении мотора Ferrari, такой вывод можно сделать из письма главы Международной автомобильной федерации в адрес других команд.

Но ещё в первом письме FIA заверила, что доказать нелегальность двигателя невозможно, поэтому было решено заключить конфиденциальное соглашение со Скудерией.

"Президент информировал и консультировал других ключевых сотрудников FIA. Также он советовался с генеральным директором Формулы 1 о том, как лучше уладить вопрос", – приводит GrandPX текст из письма Тодта.

Также глава FIA отметил, что разочарован поведением других команд, которые неверным истолкованием фактов наносят ущерб репутации федерации, её сотрудников и президента.