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Президент FIA подтвердил причастность к секретной сделке с Ferrari

Президент FIA подтвердил причастность к секретной сделке с Ferrari
15:15 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Конкуренты Ferrari остались недовольны скрытыми итогами расследования.

Глава FIA Жан Тодт лично участвовал в поиске выхода из ситуации, которая сложилась при изучении мотора Ferrari, такой вывод можно сделать из письма главы Международной автомобильной федерации в адрес других команд.

Но ещё в первом письме FIA заверила, что доказать нелегальность двигателя невозможно, поэтому было решено заключить конфиденциальное соглашение со Скудерией.

"Президент информировал и консультировал других ключевых сотрудников FIA. Также он советовался с генеральным директором Формулы 1 о том, как лучше уладить вопрос", – приводит GrandPX текст из письма Тодта.

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Также глава FIA отметил, что разочарован поведением других команд, которые неверным истолкованием фактов наносят ущерб репутации федерации, её сотрудников и президента.

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Ferrari, FIA, Автоспорт, Жан Тодт, 20.
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