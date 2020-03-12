Хэмилтон: Удивлен, что сезон вообще стартует

Новости спорта:Пилот Мерседеса удивлен, что чемпионат не отменен.

Формула-1 пока что готовится к старту нового сезона в привычном графике - в пятницу утром должен начаться Гран-при Австралии. Учитывая пандемию коронавируса, пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон удивлен такому решению.

«Я очень, очень удивлен, что мы вообще здесь собрались. Хорошо, что гонки все еще в планах, но я шокирован ситуацией. Кажется, весь мир, пусть и с опозданием, но начал реагировать».

«Президент США запретил рейсы из Европы, НБА остановила чемпионат, а Ф-1 начинает сезон. Не могу сказать, что чувствую себя комфортно по этому поводу», - сказал Хэмилтон.

Ф-1 отменила Гран-при Китая, однако пока серия не предпринимает более жесткие меры.