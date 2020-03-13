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Формула-1 подтвердила отмену Гран-при Австралии

Формула-1 подтвердила отмену Гран-при Австралии
10:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ранее из-за коронавируса с гонки снялась команда Макларен.

Формула-1 на официальном сайте подтвердила отмену Гран-при Австралии.

Ранее стало известно, что первый гран-при нового сезона отменят в связи с пандемией коронавируса.

Решение организаторов также связано с тем, что с грядущей гонки снялась команда Макларен после того, как один из ее участников сдал положительный тест на коронавирус.

Организаторы следующего Гран-при в Бахрейне готовятся провести гонку при пустых трибунах — впервые в истории Формулы 1.

По всему миру новым коронавирусом были заражены более 130 тысяч людей. COVID-19 привел к смерти почти пяти тысяч людей.

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Формула-1, Автоспорт, Ф-1, Новости автоспорта.
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