Ферстаппен выиграл квалификационную виртуальную гонку All-Star Esports Battle

Новости спорта:Макс Ферстаппен оказался быстрейшим в короткой пятиминутной квалификации и лидировал на протяжении всех восьми кругов дистанции на трассе Нюрбургринг

Гонщик Формулы 1 Макс Ферстаппен уверенно выиграл первый квалификационный заезд виртуального турнира под эгидой портала The-Race, в котором друг с другом боролись пилоты из реальных гоночных серий.

Ферстаппен оказался быстрейшим в короткой пятиминутной квалификации и лидировал на протяжении всех восьми кругов дистанции на трассе Нюрбургринг, выиграв заезд с комфортным пятисекундным преимуществом. Вторым стал гонщик Формулы E Максимилиан Гюнтер, третьим – открытие прошлого года в IndyCar Колтон Херта.

Непростой гонка получилась для Феликса Розенквиста: швед стартовал вторым и обошёл Ферстаппена, затем ошибся в первом повороте и, возвращаясь на трассу, столкнулся с Девлином Дефранческо и потерял много времени, но смог прорваться с последнего на четвёртое место. Для финальной гонки квалифицировались также единственный в этом заезде профессиональный симрейсер Джимми Броудбент, Антониу Феликс да Кошта, Даниэль Хункаделья и Нил Джани. Симон Пажено и отец и сын Монтойя остались за бортом.

Финал All-Star Esports Battle начнётся в 17:35 по времени.