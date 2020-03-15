Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Шахтер бит в Запорожье: Заря сенсационно обыграла Горняков (Видео)
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)

Ферстаппен выиграл квалификационную виртуальную гонку All-Star Esports Battle

Ферстаппен выиграл квалификационную виртуальную гонку All-Star Esports Battle
17:52 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Макс Ферстаппен оказался быстрейшим в короткой пятиминутной квалификации и лидировал на протяжении всех восьми кругов дистанции на трассе Нюрбургринг

Гонщик Формулы 1 Макс Ферстаппен уверенно выиграл первый квалификационный заезд виртуального турнира под эгидой портала The-Race, в котором друг с другом боролись пилоты из реальных гоночных серий.

Ферстаппен оказался быстрейшим в короткой пятиминутной квалификации и лидировал на протяжении всех восьми кругов дистанции на трассе Нюрбургринг, выиграв заезд с комфортным пятисекундным преимуществом. Вторым стал гонщик Формулы E Максимилиан Гюнтер, третьим – открытие прошлого года в IndyCar Колтон Херта.

Непростой гонка получилась для Феликса Розенквиста: швед стартовал вторым и обошёл Ферстаппена, затем ошибся в первом повороте и, возвращаясь на трассу, столкнулся с Девлином Дефранческо и потерял много времени, но смог прорваться с последнего на четвёртое место. Для финальной гонки квалифицировались также единственный в этом заезде профессиональный симрейсер Джимми Броудбент, Антониу Феликс да Кошта, Даниэль Хункаделья и Нил Джани. Симон Пажено и отец и сын Монтойя остались за бортом.

Машина финского гонщика сгорела дотла на Ралли Мексика (Видео)

Финал All-Star Esports Battle начнётся в 17:35 по времени. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Макс Ферстаппен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик признался, что "болен новым вирусом" (Видео)
02 Украинка Мороз сокрушила Майру Силву (Видео)
03 Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
04 Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Динамо - Десна: онлайн-трансляция матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь