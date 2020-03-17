Пилот Альфа Ромео Антонио Джовинацци хочет выступать в составе Феррари

Новости спорта:Итальянский пилот Антонио Джовинацци поведал о своих целях в автоспорте.

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, выступающий за "Альфа Ромео", заявил, что намерен стать пилотом "Феррари" в сезоне-2021.

Напомним, действующий контракт Шарля Леклера с "Феррари" рассчитан до сезона-2024 включительно, а вот соглашение Себастьяна Феттеля со "Скудерией" истекает в 2020 году.

"Я понимаю, что меня ожидает важный сезон. Не скрываю, что хочу заполучить место в "Феррари".

Я мечтал об этом с тех пор, как обнаружил в себе страсть к Ф-1. Приятно быть в числе кандидатов на это место. Дело за мной: надо хорошо провести сезон, дать результат и воспользоваться возможностью", — приводит слова Джовинацци GrandPX.news.

В сезоне-2019 Феттель уступил Леклеру, отстав от него на 24 очка. Немец выиграл одну гонку, а монегаск — две.