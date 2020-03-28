Экклстоун призвал отменить Формулу-1 в 2020 году

Новости спорта:Берни Экклстоун прокомментировал отмену состязаний по всему миру и призвал отменить сезон-2020 в Формуле-1.

Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун поделился мнением о перспективах проведения сезона-2020 на фоне пандемии коронавируса в мире.

"Что я сделал бы сегодня? Прекратил бы все разговоры о проведении гонок в этом году. Это единственное, что можно сделать, чтобы обезопасить людей", – цитирует Экклстоуна информационное агенство Reuters.

На вопрос о том, имеет ли он ввиду полную отмену сезона, 89-летний британец ответил утвердительно.

"Олимпиаду уже перенесли. К сожалению, такова ситуация, – сказал Берни. – Я очень удивлюсь, если Liberty Media удастся провести сезон. Но всё-таки надеюсь, что у них это получится. Очень на это надеюсь.

Можно провести три-четыре гонки в начале следующего года и засчитать их в чемпионат 2020-го. Вопрос в том, что скажут на это команды и промоутеры Гран При".