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Гонщик Aprilia Янноне дисквалифицирован за допинг

Гонщик Aprilia Янноне дисквалифицирован за допинг
17:22 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Андреа Янноне отрицал свою вину на протяжении всего процесса.

Международный дисциплинарный суд FIM в Лозанне объявил итоги расследования в отношении гонщика Aprilia Андреа Янноне, которого в конце прошлого года уличили в принятии допинга.

Сам итальянец отрицал вину на протяжении всего процесса, утверждая, что запрещённые вещества попали в его организм с испорченной пищей, тогда как его защита предоставила образцы волос – как считается, более надёжное средство тестирования.

Следствие установило, что стероиды действительно попали в организм Янноне с пищей, однако не стало полностью его оправдывать и наложило 18-месячную дисквалификацию – с 17 декабря 2019 года по 16 июня 2021 года.

Кроме того, гонщик исключён из результатов прошлогодних этапов в Малайзии и Валенсии. Правда, в обеих гонках Янноне сошёл.

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Защита Янноне планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, на что у юристов есть 21 день.

Директор Aprilia Массимо Ривола ранее говорил, что дисквалификация, скорее всего, будет означать разрыв контракта с Янноне, главным кандидатом на замену которому является Брэдли Смит.

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Автоспорт, MotoGP, Мотоспорт, Новости автоспорта, Андреа Янноне, Aprilia.
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