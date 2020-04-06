Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Динамо продлило карантин
Динамо продлило карантин
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Звезда НБА на карантине работает помощником учителя
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
Строумэн стал чемпионом WWE
Строумэн стал чемпионом WWE

Формула-1: состоялось Гран-при Австралии (Видео)

Формула-1: состоялось Гран-при Австралии (Видео)
07:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии.

Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при Австралии Формулы-1.

Изначально предполагалось, что второй этап серии пройдет на виртуальной городской трассе в Ханое, но что-то не сработало, и гонка перенеслась в Альберт-парк. Напомним, для F1 Esports Grand Prix используется прошлогодняя версия симулятора от Codemasters.

На виртуальной трассе Альберт-Парк Леклер выиграл квалификацию, стартовал с поула и возглавлял пелотон на протяжении всех 29 кругов заезда.

В Шанхае заработал автодром Формулы-1

Вторым финиширова пилот молодежной системы Рено Кристиан Лундгор, третье место досталось гонщику Уильямса Джорджу Расселлу.

Младший брат Леклера, Артур, на Феррари финишировал 4-м, а следом за ним линию финиша пересек Антонио Джовинацци. Из бывших гонщиков Формулы 1 лучшим был Стоффель Вандорн, ему досталось шестое место, Дженсону Баттону – 12-е.

"Я дома, сижу в кресле, и здесь нет никаких перегрузок, как за рулем настоящей машины, но я все равно жутко вспотел! Это все из-за того, что концентрация была на пределе, хотя мышцы и не болят. Но гонка была классная! Я начал готовиться неделю назад, в прошлое воскресенье, но посвятил этому довольно много времени, тренировался минимум по пять часов в день", - отметил Леклер.

Видео гонки:

Виртуальные Гран-при Формулы-1 было решено проводить на фоне отложенного из-за пандемии коронавируса старта сезона в реальной жизни. В первой виртуальной гонке победил пилот Рено Чжоу Гуаньюй. Следующий этап пройдет через две недели на виртуальной трассе в Шанхае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Гран При Австралии, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду хочет вернуться в Реал
02 Строумэн стал чемпионом WWE
03 Фонсека: Я был счастлив, когда мой агент рассказал о предложении Ромы
04 Виллиан рассказал о сложностях в переговорах по контракту с Челси
05 Шевченко рассказал об отборе на ЧМ-1998
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь