Формула-1: состоялось Гран-при Австралии (Видео)

Новости спорта:Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл виртуальный Гран-при Австралии.

Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем второго виртуальный Гран-при Австралии Формулы-1.

Изначально предполагалось, что второй этап серии пройдет на виртуальной городской трассе в Ханое, но что-то не сработало, и гонка перенеслась в Альберт-парк. Напомним, для F1 Esports Grand Prix используется прошлогодняя версия симулятора от Codemasters.

На виртуальной трассе Альберт-Парк Леклер выиграл квалификацию, стартовал с поула и возглавлял пелотон на протяжении всех 29 кругов заезда.

Вторым финиширова пилот молодежной системы Рено Кристиан Лундгор, третье место досталось гонщику Уильямса Джорджу Расселлу.

Младший брат Леклера, Артур, на Феррари финишировал 4-м, а следом за ним линию финиша пересек Антонио Джовинацци. Из бывших гонщиков Формулы 1 лучшим был Стоффель Вандорн, ему досталось шестое место, Дженсону Баттону – 12-е.

"Я дома, сижу в кресле, и здесь нет никаких перегрузок, как за рулем настоящей машины, но я все равно жутко вспотел! Это все из-за того, что концентрация была на пределе, хотя мышцы и не болят. Но гонка была классная! Я начал готовиться неделю назад, в прошлое воскресенье, но посвятил этому довольно много времени, тренировался минимум по пять часов в день", - отметил Леклер.

Видео гонки:

Виртуальные Гран-при Формулы-1 было решено проводить на фоне отложенного из-за пандемии коронавируса старта сезона в реальной жизни. В первой виртуальной гонке победил пилот Рено Чжоу Гуаньюй. Следующий этап пройдет через две недели на виртуальной трассе в Шанхае.