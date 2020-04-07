Команда Ф-1 Уильямс временно уволил сотрудников

Новости спорта:Уильямс объявила о временном увольнении ряда сотрудников.

Команда Формулы-1 Уильямс объявила о временном увольнении ряда сотрудников. Такое решение принято с целью преодолеть финансовый кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.

Также с 1 апреля Уильямс сократил на 20 процентов зарплаты высшего руководства и пилотов команды (Николас Латифи и Джордж Расселл). Период полных отпусков сотрудников продлится до конца мая.

В Уильямсе отмечают, что все сотрудники вернутся к работе и получат свои рабочие места после преодоления кризиса.

Напомним, что старт нового сезона Формулы-1 отложен в связи с пандемией коронавируса. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гонок.

Из-за пандемии коронавируса были перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Азербайджана. Гран-при Австралии и Монако были отменены.