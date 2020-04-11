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Команда F1 "Рено" отправила сотрудников в отпуск

Команда F1 "Рено" отправила сотрудников в отпуск
13:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Компенсации от правительства Великобритании позволят гарантировать всем членам команды как минимум 80 процентов от фактической зарплаты.

Команда чемпионата мира по кольцевым автогонкам Формулы-1 "Рено" объявила о сокращении персонала на заводах в Вири-Шатийоне и Энстоуне из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

В Вири-Шатийоне "Рено" использует график неполного рабочего времени на 12 недель. В зависимости от ситуации этот период будет сокращён или продлен.

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В Энстоуне сотрудники пробудут в вынужденном отпуске предположительно до 31 мая. Компенсации от правительства Великобритании позволят гарантировать всем членам команды как минимум 80 процентов от фактической зарплаты. Заработная плата активного персонала, в том числе руководящего состава, снижена на те же 20 процентов.

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Автоспорт, Рено, Новости автоспорта, Ф1.
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