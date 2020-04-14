Австрия готова принять первый этап сезона Формулы-1

Новости спорта:У серии будут проблемы с карантином в разных странах.

Австрия одной из первых в Европе начала постепенно ослаблять карантинные меры, поэтому страна, в целом, не против принять первый или один из первых этапов сезона Формулы-1, если чемпионат все же стартует.

"Это выглядит возможным. Хотя я не отвечаю за условия карантина. Организаторы должны понимать, что им придется придерживаться всех правил и законов по поводу въезда и нахождения в Австрии", - заявил министр спорта Вернер Коглер.

При этом Ф-1 ждет, когда ситуация улучшится хотя бы в нескольких европейских странах, где можно было в июле попробовать начать сезон.