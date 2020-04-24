Формула-1 рассматривает вариант с отменой всех Гран-при в 2020 году

Новости спорта:Руководство продолжает искать варианты

Руководство Формулы-1 не исключает вариант, при котором в 2020 году не состоится ни одной гонки.

Как сообщил глава компании Liberty Media, владеющей правами на "Королевские гонки", Грег Маффей, планы проведения сезона продолжают обсуждаться и очень сильно отличаются друг от друга. Его слова приводит GrandPX.

"Нынешняя ситуация – вызов для нас. Мы рассматриваем различные варианты. Может пройти от 15 до 18 гонок, а может и вовсе не быть ни одного этапа. Существует также возможность проведения Гран-при без зрителей, в присутствии лишь гоночных команд".

Старт сезона в Формуле-1 был отложен из-за коронавируса. Уже летом могут пройти две гонки в Австрии, Великобритания в 2020 году может принять сразу три этапа.