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Из-за пандемии Формула 1 может пройти в Германии

Из-за пандемии Формула 1 может пройти в Германии
18:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Формула-1 в 2020 году может провести Гран-при Германии.

Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Германии в нынешнем сезоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Изначально календарь Формулы-1 на 2020 год не предусматривал проведения этапа чемпионата мира в Германии. Но события, связанные с отменой и переносом ряда этапов, вернули Германию в число возможных претендентов на проведение Гран-при.

По контракту с телекомпаниями Формула-1 обязана провести в нынешнем году как минимум 15 этапов, а потому боссы чемпионата изучают все варианты. По сведениям источников, Ф-1 уже обратилась к руководству «Хоккенхаймринга», там в свою очередь не стали опровергать контакты с Формулой-1 и готовы к возобновлению сотрудничества.

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Напомним, что в 2019 году Гран-при Германии стал одним из самых зрелищных в сезоне. Третье место тогда досталось пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту.

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Германия, Формула-1, Гран При Германии, Ф1.
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