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Феттель может подписать контракт с Маклареном

Феттель может подписать контракт с Маклареном
13:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Немецкий гонщик якобы получил "аморальное предложение" от Феррари.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель может подписать контракт с Маклареном. Об этом сообщил журналист Sky Sport Deutschland Саша Роос.

"Феттель получил аморальное предложение с серьезным понижением зарплаты от Феррари. Вероятно, его там не видят номером один. Вряд ли он подпишет такой контракт. Тогда его место станет вакантным для Карлоса Сайнса из Макларена. Феттель может последовать в обратном направлении.

Себастьян хорошо знаком с руководителем Макларена Андреасом Зайдлем Деньги для него - далеко не самое главное. Он хочет быть в команде номером один. Думаю, что в Макларене условия у Феттеля были бы лучше, чем в Феррари, где он станет вторым после Леклера", - заявил Роос.

Напомним, что Феттель - четырехкратный чемпион мира в составе Ред Булл. Контракт немца с Феррари действует до конца 2020 года.

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Ранее Себастьян поделился мнением о возобновлении сезона Формулы-1, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Ф1.
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