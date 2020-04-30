Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Magnus Carlsen Invitational: определены полуфиналисты
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Бразильский футболист умер от удара током, запуская воздушного змея
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
Макгрегор и Нурмагомедов близки к реваншу
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20
ПСЖ признан чемпионом Франции 2019/20

В MotoGP впервые за 71 год пропустят этап в Ассене

В MotoGP впервые за 71 год пропустят этап в Ассене
19:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Правительство Нидерландов не дает добро на проведение этапа.

Руководитель MotoGP Кармело Эспелета сообщил об отмене трёх этапов серии — в Германии, Ассене и Финляндии. Этап в Ассене не появится в календаре впервые с 1949 года.

"Сегодня мы объявили об отмене трёх этапов — в Германии, Ассене и Финляндии. Причина в том, что мы обдумываем старт сезона в июле, но властям будет сложно организовать Гран-при со зрителями на трибунах, а любой из этих этапов крайне сложно провести без зрителей. Поэтому мы решили с тремя этими промоутерами не проводить этапы в этом году и не искать им новую дату.

Проблема с коронавирусом — то, с чем мы никогда не сталкивались. Власти Нидерландов запретили проведение мероприятий до конца августа, так что провести этап не представляется возможным. После этого в Ассене будет очень сложно организовать Гран-при и ещё сложнее будет провести его без зрителей", — приводит слова Эспелеты пресс-служба MotoGP.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, MotoGP, Мотоспорт, Гран-при MotoGP.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пикантная ситуация: обнаженная бывшая журналистка попала в трансляцию вместо жены (Видео)
02 "С тех пор больше никакого кокаина": Майк Тайсон рассказал, как избивал проституток
03 Ман Сити - больше не самый дорогой клуб АПЛ
04 Умер советский чемпион Олимпиады 1968 в Мехико
05 Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь