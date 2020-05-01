В мае возвращаются гонки NASCAR

Новости спорта:Организаторы проведут 7 гонок за 11 дней в двух локациях.

Руководство NASCAR решило вернуться к гонкам уже 17 мая на трассе в Дарлингтоне (Южная Каролина), где состоятся две гонки NASCAR Cup, а также заезд NASCAR Xfinity.

Из-за угрозы распространения коронавируса, на автодром в Дарлингтоне, а также на дальнейшие гонки не будут допущены зрители.

Уже 24 мая NASCAR начнет проведение четырех гонок на автодроме Шарлотт (Северная Каролина). Таким образом, состоится 7 гонок за 11 дней.

В Дарлингтоне гонки состоятся без квалификации или практики, а в Шарлотт по этому поводу примут решение исходя из ситуации. Организаторы должны позаботится о том, чтобы на трассе присутствовал ограниченный круг персонала.