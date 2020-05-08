Уже через месяц стартует сезон IndyCar

Новости спорта:Руководство чемпионата IndyCar определилось с датой старта сезона.

Первая гонка состоится 6 июня в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США) на автодроме Texas Motor Speedway, сообщает официальный сайт IndyCar.

При этом подчёркивается, что тренировочные заезды, квалификация и сама гонка будут проведены в один день. Таким образом, IndyCar станет уже второй крупной американской автоспортивной серией, которая запустит сезон. Несколькими днями ранее о возобновлении чемпионата объявили в NASCAR, ожидается, что первая после введения карантина гонка состоится 17 мая.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом IndyCar стал Джозеф Ньюгарден. В командном зачёте успех праздновала Team Penske, а в зачёте производителей лучшими стали мотористы из «Хонды».