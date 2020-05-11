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Куртуа и Агуэро не смогли выиграть виртуальную гонку Гран-при Испании

Куртуа и Агуэро не смогли выиграть виртуальную гонку Гран-при Испании
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Расселл выиграл виртуальный Гран-при Испании.

В гонке участвовали два футболиста - Тибо Куртуа и Серхио Агуэро. Куртуа финишировал 12-м, Агуэро 14-м.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл выиграл виртуальный Гран-при Испании на трассе в Барселоне.

Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес.

Это первая победа Расселла в виртуальной серии. Ранее два Гран-при выиграл Леклер, по одной победе у Чжоу Гуаня и Александера Албона.

Шарль Леклер возглавляет общий зачет виртуальной серии. В его активе 83 очка. На второе место поднялся Расселл - 70 очков. Албон остался на третьей позиции - 59 очков.

Напомним, Формула-1 объявила, что вместо отмененных и перенесенных Гран-при организация проведет виртуальные гонки.

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Формула-1, Автоспорт, Серхио Агуэро, Тибо Куртуа, Ф1.
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