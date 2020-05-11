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Формула-1 готова обновить географию гонок

Формула-1 готова обновить географию гонок
16:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Формула-1 рассматривает вариант с включением новых гонок в календарь сезона-2021.

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что вызванный пандемией коронавируса финансовый кризис не повлияет на календарь сезона-2021, а также отметил, что, возможно, в следующем году болельщики увидят несколько новых этапов.

«Реально наша цель состоит в том, чтобы календарь на 2021 год выглядел так, каким мы его планировали ещё в январе. У нас есть обновления, которые нужно воплотить в жизнь, мы ведём переговоры с парой новых автодромов. Думаю, это станет позитивным моментом для фанатов и акционеров», – приводит слова Кэри RaceFans.

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В этом 2020 году в календаре Формулы-1 появились Гран-при Нидерландов и Вьетнама, но оба этапа были отложены на неопределённый срок. Кроме того боссы Liberty Media ведут переговоры с организаторами из США для проведения гонки на городской трассе в Майами.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Чейз Кэри.
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