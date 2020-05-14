Макларен попытается перебить предложение Феррари по Сайнсу

Новости спорта:Макларен попытается перебить предложение Феррари и сохранить Сайнса.

Согласно сообщениям сразу нескольких источников, Карлос Сайнс уже согласовал с «Феррари» двухлетний контракт. Однако, как утверждает Marca, «Макларен» в последний момент попытается сохранить пилота, сделав ему более выгодное предложение.

По неподтверждённой информации, «Феррари» готовы подписать с Карлосом контракт с зарплатой € 6-7 млн в год. Но, несмотря на финансовые трудности, которые команда из Уокинга испытывает из-за пандемии коронавируса, «Макларен» попробует изыскать необходимые средства, чтобы перебить эту сумму.

По утверждениям всё той же Marca, испанец вряд ли откажет «Феррари», так как долгое время мечтал о выступлении за итальянскую команду. Однако новое предложение «Макларена» и необходимое время на раздумья могут на некоторое время оттянуть официальное объявление о контракте Карлоса со «Скудерией».