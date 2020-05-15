Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей

Новости спорта:Этап изначально был запланирован на 30 августа.

Правительство Валлонии разрешило проведение Гран-при Бельгии в этом году без зрителей.

Власти дали добро на возобновление спортивных мероприятий в регионе с 18 мая при соблюдении необходимых гигиенических норм.

Валлония — регион, в котором расположен автодром Спа-Франкоршам, принимающий гонки Формулы-1. Гран-при Бельгии изначально был запланирован на 30 августа.

Старт сезона-2020 был бессрочно отложен по причине пандемии COVID-19. Руководство Формулы-1 планирует провести первый Гран-при сезона 5 июля в Австрии.