Этап Формулы-1 в Британии под угрозой проведения

Новости спорта:"Формула-1": британские этапы под угрозой из-за планов правительства по карантину.

Планы правительства Великобритании по карантину для приезжающих в страну людей могут сорвать проведение двух этапов чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" на трассе "Сильверстоун".

Об этом сообщает Autosport.com.

Власти Великобритании планируют установить обязательный 14-дневный карантин для людей, которые прибудут в страну.

По информации источника, власти королевства решили отказаться от смягчения карантина для спортивных мероприятий. Три команды "Формулы-1" - "Феррари", "Альфа Ромео" и "АльфаТаури" - а также поставщик шин "Пирелли" базируются за пределами Великобритании. Все остальные команды также попадут под карантин, несмотря на то, что базируются в королевстве, поскольку приедут на гонку на "Сильверстоуне" после двух этапов в Австрии 5 и 12 июля (гонки в Великобритании планируется провести 26 июля и 2 августа).

Сезон-2020 в "Формуле-1" до сих пор не стартовал в связи с пандемией коронавируса.