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Бывший босс Фернандо Алонсо против его возвращения в Формулу-1

Бывший босс Фернандо Алонсо против его возвращения в Формулу-1
11:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший босс Алонсо посоветовал испанцу сохранить имидж и не возвращаться в Ф-1 с «Рено».

Джанкарло Минарди, бывший глава одноимённой команды Формулы-1, за которую выступал Фернандо Алонсо, выразил мнение, что двукратному чемпиону мира не стоит подписывать контракт с «Рено».

«Я давно не слышал о Фернандо и не думаю, что он ищет совета. Он всё ещё очень хороший гонщик. Но не думаю, что он сделает правильный выбор, вернувшись в Ф-1 после паузы в одну из нетоповых команд.

Давайте проясним, для меня Алонсо по-прежнему является одним из трёх сильнейших пилотов. Но я не знаю, какие возможности может предложить ему «Рено». Команда на данном этапе не способна выиграть гонки, ходят слухи о её уходе из Формулы-1. Конечно, время есть. Но у французов небольшой бюджет, да и с технической точки зрения они далеки от вершины. Я не видел у них большого прогресса.

С «Рено» Алонсо может рассчитывать на гарантированное попадание в топ-10. Не знаю, насколько это его устраивает. Фернандо уже 38 лет. Не думаю, что это для него.

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Он уже принимал неправильные решения, например, когда покинул «Феррари» ради «Макларена». Двери лучших команд закрыты, а «Рено» не предлагает гарантий. И если Фернандо не сможет бороться в первых рядах Формулы-1, ему лучше сделать акцент на чём-то ещё и сохранить свой имидж классного гонщика», — приводит слова Минарди Autosprint.

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Все по теме:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Джанкарло Минарди, Ф1.
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