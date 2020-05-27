У известного гонщика WRC конфисковали имущество

Новости спорта:Имущество Яри-Матти Латвалы конфисковано.

Налоговая служба Финляндии наложила арест на имущество раллийного гонщика Яри-Матти Латвалы, сообщает Motosport Week.

Спортсмен подозревается в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма сумма составляет около 6 миллионов долларов. Сам Лавала так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Это действительно случилось. У меня изъяли несколько машин и недвижимость. Это стало сюрпризом, я никак не ожидал такого решения. Хотя в такой ситуации это обычное дело.

В налоговой службе подсчитали налоги за несколько лет и приняли решение. Хотя судебное разбирательство еще продолжается и я оплатил все налоги, чтобы показать готовность к сотрудничеству. Вот почему решение об изъятии стало для меня сюрпризом».