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Легендарная команда Формулы-1 выставлена на продажу

Легендарная команда Формулы-1 выставлена на продажу
13:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:У британской команды серьезные проблемы.

Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что известная британская команда Уильямс выставлена на продажу.

Собственники, семья Уильямс, рассчитывает продать небольшую долю акций, однако не исключает, что придется избавиться от 100% команды. Уильямс два сезона кряду занимал последнее место в Кубке конструкторов, а сейчас на фоне коронакризиса команду покинул титульный спонсор.

Руководство отмечает, что ни одного конкретного предложения пока нет, но определенные переговоры о продаже уже идут. При этом менеджмент подчеркнул, что в любом случае будет участвовать в чемпионате-2020, если он будет проведен.

По итогам 2019 года команда зафиксировала убытки в размере 13 миллионов фунтов.

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За свою историю в Формуле-1 Уильямс выиграл 9 Кубков конструкторов, а пилоты команды добыли 7 чемпионских титулов.

Сезоны 2014 и 2015 британская команда завершила в топ-3 Кубка конструкторов, однако затем начался спад.

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Формула-1, Автоспорт, Уильямс, Ф1.
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