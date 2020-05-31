Формула-1 проведет эксперимент с заменой квалификации

Новости спорта:Экспериментальный формат может быть использован уже в Австрии и Великобритании.

В Формуле 1 рассматривается возможность проведения эксперимента с реверсивным порядком старта во время сдвоенных этапов, с которых начнется сезон 2020 года, пишет the-race.com.

В пятницу прошло совещание с участием Liberty Media, FIA и команд чемпионата, на котором организаторы чемпионата предложили попробовать провести в Англии и Великобритании вместо традиционной квалификации спринтерскую гонку с таким порядком старта. По ее результатам определится стартовая решетка воскресного Гран При.

В субботу машины выстроятся в соответствии с позициями, которые пилоты занимают в личном зачете, но в обратном порядке, т.е. первый стартовый ряд займут представители Williams, а Льюис Хэмилтон начнет спринт последним. Другие подробности пока не ясны.

Предполагается, что эксперимент затронет только одну из гонок сдвоенного этапа, второй же будет предшествовать привычная квалификация.

По замыслу авторов идеи, поскольку две гонки пройдут на одной и той же трассе с недельным интервалом, это позволит собрать ценную и наглядную информацию, которая поможет определиться, стоит ли применять подобный формат в будущем.