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Билл Гейтс откроет Гран-при Формулы-1 в Австрии

Билл Гейтс откроет Гран-при Формулы-1 в Австрии
21:40 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Билла Гейтса пригласил владелец Ред Булл Дитрих Матешиц.

Основатель компании Microsoft миллиардер и филантроп Билл Гейтс станет почётным гостем на Гран-при Австрии Формулы, ему доверят открыть стартовый этап сезона-2020, утверждает GrandPx.

Отмечается, что американского магната на этап, который должен пройти без зрителей, пригласил лично владелец "Ред Булл" миллиардер Дитрих Матешиц. Советник австрийской команды по автоспорту Хельмут Марко не стал комментировать эту информацию.

"Это не моя роль. Я просто позаботился о том, чтобы миссия по запуску Формулы-1 в Шпильберге была успешно выполнена. Всё остальное будет объявлено Projekt Spielberg и "Ред Булл", — отметил специалист.

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Формула-1, Билл Гейтс, Автоспорт, Новости автоспорта.
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