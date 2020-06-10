Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Самый возрастной гонщик Формулы-1 Райкконен : Мне все еще нравятся гонки

Самый возрастной гонщик Формулы-1 Райкконен : Мне все еще нравятся гонки
15:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Кими может продолжить карьеру.

40-летний пилот Альфа Ромео Кими Райкконен является самым возрастным гонщиком нынешней Формулы-1, но 2020 год может стать для финна не последним.

«Пусть закончится сезон, а после него я приму решение. Если мне все еще будут нравится гонки, то я останусь в Ф-1, а если нет, то завершу карьеру».

«Сейчас могу сказать, что мне все еще нравятся гонки», - отметил Райкконен.

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

Если сезон-2020 состоится, то Кими обойдет показатель Рубенса Баррикелло и станет пилотом с наибольшим количеством гран-при в истории Формулы-1.

Райкконен стал чемпионом мира в 2007 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Кими Райкконен, Автоспорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Итальянские СМИ сообщают об уходе Роналду из Ювентуса
03 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
04 "Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине
05 СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь