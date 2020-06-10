Самый возрастной гонщик Формулы-1 Райкконен : Мне все еще нравятся гонки

Новости спорта:Кими может продолжить карьеру.

40-летний пилот Альфа Ромео Кими Райкконен является самым возрастным гонщиком нынешней Формулы-1, но 2020 год может стать для финна не последним.

«Пусть закончится сезон, а после него я приму решение. Если мне все еще будут нравится гонки, то я останусь в Ф-1, а если нет, то завершу карьеру».

«Сейчас могу сказать, что мне все еще нравятся гонки», - отметил Райкконен.

Если сезон-2020 состоится, то Кими обойдет показатель Рубенса Баррикелло и станет пилотом с наибольшим количеством гран-при в истории Формулы-1.

Райкконен стал чемпионом мира в 2007 году.