Мерседес успокоил Боттаса из-за перехода Феттеля

Новости спорта:В «Мерседесе» сообщили Боттасу, что не рассматривают Феттеля ему на замену.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что команда заверила его в том, что не рассматривает кандидатуру Себастьяна Феттеля ему на замену.

«Мы всегда были довольно честны с командой при обсуждении ситуации с контрактами. Я получил прямое сообщение, что команда не рассматривает кандидатуру Себастьяна Феттеля. Я ответил, что тогда я не буду беспокоиться по этому поводу.

Довольно забавно, что до того как произошла первая гонка сезона, говорят о том, что кто-то получил моё место. На мне нет давления с этой стороны. У меня есть ясная цель на этот сезон, и всё. Я не испытываю никакого стресса.

Я не знаю, что на самом деле произошло в «Феррари» — хотел Себ уйти сам или этого хотел кто-то внутри команды. Я даже не знаю, хочет ли он остаться в Формуле-1», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.