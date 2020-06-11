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Мерседес успокоил Боттаса из-за перехода Феттеля

Мерседес успокоил Боттаса из-за перехода Феттеля
08:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В «Мерседесе» сообщили Боттасу, что не рассматривают Феттеля ему на замену.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сообщил, что команда заверила его в том, что не рассматривает кандидатуру Себастьяна Феттеля ему на замену.

«Мы всегда были довольно честны с командой при обсуждении ситуации с контрактами. Я получил прямое сообщение, что команда не рассматривает кандидатуру Себастьяна Феттеля. Я ответил, что тогда я не буду беспокоиться по этому поводу.

Довольно забавно, что до того как произошла первая гонка сезона, говорят о том, что кто-то получил моё место. На мне нет давления с этой стороны. У меня есть ясная цель на этот сезон, и всё. Я не испытываю никакого стресса.

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Я не знаю, что на самом деле произошло в «Феррари» — хотел Себ уйти сам или этого хотел кто-то внутри команды. Я даже не знаю, хочет ли он остаться в Формуле-1», — приводит слова Валттери Боттаса The Race.

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Формула-1, Мерседес, Валттери Боттас.
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