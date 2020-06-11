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Михаэль Шумахер снова вынужден лечь на операцию

Михаэль Шумахер снова вынужден лечь на операцию
08:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкому автогонщику будут восстанавливать нервную систему.

Легендарный экс-пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер снова вынужден лечь на операцию. В этот раз ему необходима трансфузия.

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Филипп Менаше, который будет пересаживать клетки сердца, заявил, что немцу необходимо восстановить нервную систему. Это является главной задачей.

Состояние гонщика также прокомментировал нейрохирург Николо Аччиари.

"За последние 20 лет наука достигла огромных успехов в области лечения стволовыми клетками. Но это отменяет того, что мы все еще недостаточно много знаем о человеческом мозге. Нельзя точно сказать, какие результаты это лечение принесет", - приводит его слова grandpx.news.

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Ранее появлялась информация, что немецкий пилот очень сильно изменился после трагедии 2013 года.

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Формула-1, Автоспорт, Михаэль Шумахер.
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