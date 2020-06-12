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Формула-1 официально отменила три Гран-при

Формула-1 официально отменила три Гран-при
11:38 Сегодня Телеграф sportarena
Обновлено: 11:42 Сегодня
Руководству гонок нужно искать альтернативные варианты для заполнения календаря.

Формула-1 официально подтвердила, что в сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса не состоятся Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

«Решение было принято из-за различных проблем, с которыми наши промоутеры сталкиваются в этих странах. В Сингапуре и Азербайджане требовалось длительное строительство уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в период неопределенности невозможным. В Японии решение связано с действующим ограничением на прибытие в страну», — сказано в заявлении Формулы-1.

Под вопросом также проведение Гран-при во Вьетнаме и Бразилии. В то же время, США и Мексика по-прежнему являются претендентами на то, чтобы провести Гран-при Формулы-1 в этом году.

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Альтернативой для заполнения календаря могут стать двойные этапы в Бахрейне и Сочи. В нынешнем сезоне Формуле уже пришлось безвозвратно отказаться от проведения четырех Гран-при: в Австралии, Нидерландах, Монако и Франции.

Ранее Формула-1 продлила контракты с организаторами Гран-при Бельгии и Венгрии.

Сезон Формулы 1 должен стартовать 5 июля в Австрии, где через неделю состоится еще одна гонка. Всего необходимо провести восемь гонок — это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран При Японии, Гран-при Сингапура, Гран При Азербайджана.

Автор:

Телеграф
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