Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится

Пока существуют риски для здоровья, связанные с COVID-19, операция переносится.

Легендарный экс-пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер, по слухам, снова должен лечь под хирургический нож. Ему предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток в сердце.

Тем не менее, по информации Guardian, семья немецкого спортсмена решила не проводить операцию, пока в мире не закончилась пандемия коронавируса.

Родственники полагают, что делать хирургическое вмешательство во время вспышки COVID-19 достаточно опасно.

Еще 29 декабря 2013 года Шумахер упал, катаясь на горных лыжах во Франции и получил серьезную черепно-мозговую травму, упав в кому. С тех пор пилот не появлялся на публике.