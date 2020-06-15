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Хэмлин выиграл третью гонку NASCAR

Хэмлин выиграл третью гонку NASCAR
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Хэмлин выиграл 12-й этап NASCAR в Хомстеде, совершив красивый обгон за лидерство.

Гонщик Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин выиграл гонку NASCAR Dixie Vodka 400 в Хомстеде. Эта победа стала для него уже третьей в сезоне.

Вторым финишировал пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт, третьим – Райан Блэйни из Team Penske. Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Хэмлин – 137 из 267. Он же выиграл и оба промежуточных финиша, заработав дополнительные баллы в плей-офф.

Судьба гонки решилась за 29 кругов до финиша, когда Хэмлин смог пройти Эллиотта. Чейз лидировал после пит-стопа, но Дэнни удалось догнать и опередить его. Это произошло, когда оба пилота старались обойти отстававшего на два круга Джоуи Логано.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Личный зачёт после 12 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 463 очка. Второе место занимает Эллиотт (455), третье — Логано (434), четвёртое – Брэд Кезеловски (412).

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Автоспорт, NASCAR.

Автор:

Телеграф
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