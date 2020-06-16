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Гонка Формулы-1 может пройти по почти овальной конфигурации

Гонка Формулы-1 может пройти по почти овальной конфигурации
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
В Бахрейне готовы провести гонку Формулы-1 по «почти овальной» трассе.

Организаторы Гран-при Бахрейна прокомментировали идею спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна о проведении на трассе «Сахир» гонки по «почти овальной» конфигурации. Именно эту терминологию использовал функционер, когда говорил о возможности сдвоенного этапа в Персидском заливе.

«Мы были удивлены комментариям Росса. Некоторое время назад они сказали, что хотят, чтобы на нашей трассе прошло несколько гонок. Это единственная просьба, которую я получил официально от руководства Ф-1. Мы сказали, что можем изучить эту возможность.

Ранее в Сети появилось любительское видео с симуляцией круга на подобной конфигурации.

 
 
 
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Would you like to see Bahrain use the outer layout if they host a double header? #f1 #formula1 #wtf1

Публикация от WTF1 (@wtf1official)

Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)

Что касается идеи альтернативной конфигурации, то, учитывая детали, которые предложил Браун, это интересно, и это выполнимо», — заявил шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, его слова приводит Motorsport.

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Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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