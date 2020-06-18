У Италии есть серьёзные шансы на проведение второго Гран-при Формулы-1

Продолжение календаря Формулы-1 станет известно на этой неделе.

Президент Итальянской автомобильной ассоциации (ACI) Анджело Стикки Дамиани сообщил, что в Италии пройдёт две гонки сезона-2020 Формулы-1. Предполагается, что гонка состоится в Муджелло, поскольку трасса в Имоле является слишком узкой для болидов Формулы-1.

Кроме того сообщается, что продолжение календаря серии может стать известно на этой неделе. Ранее был опубликован календарь первых восьми Гран-при сезона, который стартует 5 июля в Австрии.

«У Италии есть серьёзные шансы на проведение второго Гран-при. Мы работаем над этим, поскольку после «Монцы» будет ещё одна или две гонки и это будет короткий переезд серии в Имолу или Муджелло. Телевизионной аудитории наскучит слишком много гонок на одних и тех же трассах, но, к счастью, в Италии есть три лицензированных трассы. Мы ожидаем решения на этой неделе, когда состоится заседание Всемирного совета ФИА», — приводит слова Дамиани GrandPX.