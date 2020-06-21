Дзанарди перенес операцию, состояние экс-гонщика тяжелое

Бывший пилот Формулы-1 и серии CART Алекс Дзанарди перенес операцию после травмы головы.

Ранее экс-гонщика сбил грузовик 19 июня во время тренировки на велоколяске.

По словам врачей больницы в Сиене, Дзанарди находится в тяжелом но стабильном состоянии. Его поддерживают искусственной вентиляцией легких, общее состояние остается очень серьезным.

Алекс Дзанарди потерял обе ноги в автокатастрофе в 2001 году. После ампутации гонщик вернулся к соревнованиям, выступая в автогонках класса Touring car и прочих.

После завершения гоночной карьеры Дзанарди принимал активное участие в паралимпийских соревнованиях по триатлону и ручному велоспорту.