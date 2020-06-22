Мотогонщик столкнулся с соперником и погиб

Британский мотогонщик погиб в результате аварии на соревнованиях.

Британский мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на соревнованиях No Limits Trackdays.

Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что во время гонки, проходившей в пригороде Лестера, 25-летний спортсмен столкнулся с соперником, после чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Директор британской серии мотогонок в классе "Супербайк" Марк Нейт выразил соболезнования родным и близким Годфри.

"Бен действительно был фантастическим молодым человеком. Он всегда улыбался и находил время для всех. Был очень взволнован перед началом сезона и принимал участие во многих гонках за последний месяц", - сказал Нейт.