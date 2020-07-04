Формула-1 набирает обороты: состоялась первая за долгое время квалификация

Сегодня, 4 июля, состоялась квалификационная гонка Гран-при Австрии-2020.

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выиграл поул-позицию Гран-при Австрии. На автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильбергене финн опередил всех, включая и своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который занял второе место. Третьим завтра будет стартовать Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

"Феррари" провалили заезд, а Себастьян Феттель и вовсе вылетел из первой десятки, показав лишь 11-время. Его партнер по команде Шарль Леклер - седьмой.

Одной из главных неожиданностей стал результат Ландо Норриса из "Макларена".

Результаты квалификации Гран-при Австрии-2020:

Q2 CLASSIFICATION A late charge from Albon pushes Vettel into P11 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/qw7BG5ZJwg — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Сама гонка начнется завтра, 5 июля, в 16:10 по киевскому времени.