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Гран-при Австрии: результаты практик 10.07.20

Гран-при Австрии: результаты практик 10.07.20
18:35 Сегодня Телеграф championat.com
На автодроме "Ред Булл Ринг" завершились первая и вторая свободные практики Гран-при Австрии-2020.

Лучшее время по итогам заездов первой тренировки показал пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес. Вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", тройку замкнул гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Лучшее время по итогам вторых свободных заездов показал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время у лидера чемпионата гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт".

Результаты первой практики:

Результаты второй практики: 

Напомним, первую гонку сезона выиграл представитель "Мерседеса".

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Все по теме:

Формула-1, Гран-при Австрии.

Автор:

Телеграф
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