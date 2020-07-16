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Алонсо вернулся в Формулу-1 за третьим титулом

Алонсо вернулся в Формулу-1 за третьим титулом
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф championat.com
Один из директоров Формулы-1 считает, что Алонсо возвращается в Формулу-1, потому что хочет выиграть третий титул.

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс уверен, что Фернандо Алонсо возвращается в «Рено» с одной целью – побороться за третий титул.

«Одна из сильных сторон Алонсо в том, что он умеет очень быстро приспосабливаться к любой ситуации. Станет ли хитрый старый Фернандо первым, кто догадается, как получить лучшее от машины 2022 года? Думаю, ответ будет «да». Полагаю, он очень быстро поймёт, что важно, а что нет. Как работать с инженерами над настройками новой машины, чем поведение 18-дюймовых шин отличается от 13-дюймовых – все вещи такого рода.

Я был удивлён, увидев, что Фернандо уже начинает руководить командой и говорить им, чтобы они забыли о сезоне-2021 и сосредоточились на 2022-м. Думаю, Алонсо довольно легко адаптируется, и он получит лучшее от болида следующего поколения.

Мне кажется досадным, что настолько талантливый пилот выиграл всего два чемпионских титула. Это правда очень обидно, для Фернандо Алонсо это даже трагедия.

Так что у него определённо есть незаконченное дело в Формуле-1. Конечно, можно говорить о «тройной короне», желании выиграть «Инди-500». Я достаточно хорошо его знаю и понимаю, что больше всего он жаждет вновь стать чемпионом мира.

Фернандо не наёмник, он возвращается не потому, что ему стало скучно, нет. Он возвращается, потому что хочет победить», — приводит слова Симондса официальный сайт Формулы-1.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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