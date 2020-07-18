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Феррари и Макларен готовы подписать новый джентльменский договор

Феррари и Макларен готовы подписать новый джентльменский договор
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф championat.com
В «Феррари» и «Макларене» заявили о готовности подписать новый Договор согласия.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что боссы итальянской команды готовы к подписанию нового Договора согласия и хотят сделать это как можно быстрее.

«Мы готовы подписать соглашение. Хотелось бы это сделать в ближайшем будущем. Мне кажется, что это важно для будущего. По крайней мере, все мы знаем, где находимся. На мой взгляд, это важно и для небольших команд, потому что речь идёт о будущем в целом. Мы довольны своим нынешним положением, потому что знаем, что Формула-1 осознаёт важность нашей команды для чемпионата, и это ключевой момент для нас», — приводит слова Бинотто GPFans.

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Готовность незамедлительно подписать новый Договор согласия выразил и босс «Макларена» Зак Браун.

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Ferrari, Макларен, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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