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Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф
Квалификация Гран-при Венгрии проходила под угрозой дождя.

На автодроме «Хунгароринг» завершилась квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1. Её победителем стал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Вторая позиция за его напарником по команде Валттери Боттасом, тройку лучших замкнул Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт». Напарник канадца Серхио Перес стал четвёртым.

Даниил Квят на «Альфа Таури» стал лишь семнадцатым, Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.13,447

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,107

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,930

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,098

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,327

6. Шарль Леклер («Феррари») — +1,370

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,402

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,519

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,580

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,061

Не вышли в третий сегмент:

11. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.15,661

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.15,698

13. Александер Албон («Ред Булл») — 1.15,715

14. Эстебан Окон («Рено») — 1.15,742

15. Николас Латифи («Уильямс») — 1.16,544

Не вышли во второй сегмент:

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.16,152

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,204

18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.16,407

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,506

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,614.

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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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