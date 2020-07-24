Формула-1: американские этапы не состоятся

Руководство Формулы-1 отказалось от проведения октябрьских этапов в Америке. Об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, проведение Гран-при США, Мексики и Бразилии в данной ситуации (распространение коронавируса, - прим. ред.) невозможно. Ранее был перенесен на неопределенное время еще один американский этап Формулы-1 - Гран-при Канады, которое точно не состоится в 2020 году.

Пока официальные источники молчат, СМИ разузнали возможные варианты с заменой гонок. По информации немецкого RTL, американские этапы будут заменены на европейские. Таким образом, уже сейчас появился возможный календарь заездов Формулы-1 на октябрь 2020 года:

9-11 октября – трасса "Нюрбургринг" (Германия)

23-25 октября – трасса "Портиман" (Португалия)

31 октября - 1 ноября – трасса "Имола" (Сан-Марино)

Напомним, после проведения трех Гран-при сезона-2020 в личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон из "Мерседес", следом за ним расположился его партнер по команде Валттери Боттас, замыкает тройку лучших Макс Ферстаппен из "Ред Булл Рейсинг".

Ранее сообщалось, что Формула-1 может перенести гран-при Испании в Великобританию.