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Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе

Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе
Обновлено 16:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Гран-при Сахира Формулы-1 будет весьма скоростным из-за малого количества поворотов на трассе.

Боссы Формулы-1 вместе с организаторами Гран-при Бахрейна-2020 приняли решение касательно конфигурации трассы на второй этап Королевских гонок в стране - Гран-при Сахира.

По решению организаторов, вторая гонка сдвоенного этапа в Бахрейне состоится на трассе "Сахир" и примет вид "почти овала". Гран-при Сахира будет включать в себя 87 кругов. Ожидается, что пилоты будут проезжать круг менее, чем за минуту. Гонка станет второй по общей дистанции в текущем календаре Формулы-1.

Компьютерное моделирование гоночного круга на альтернативной трассе в "Сахире":

 
 
 
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Would you like to see Bahrain use the outer layout if they host a double header? #f1 #formula1 #wtf1

Публикация от WTF1 (@wtf1official)

Напомним, Гран-при Сахира запланировано на начало декабря.

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Все по теме:

Формула-1, Бахрейн, Автоспорт, Гран-при Сахира.

Автор:

Телеграф
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