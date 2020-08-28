Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе

Боссы Формулы-1 вместе с организаторами Гран-при Бахрейна-2020 приняли решение касательно конфигурации трассы на второй этап Королевских гонок в стране - Гран-при Сахира.
По решению организаторов, вторая гонка сдвоенного этапа в Бахрейне состоится на трассе "Сахир" и примет вид "почти овала". Гран-при Сахира будет включать в себя 87 кругов. Ожидается, что пилоты будут проезжать круг менее, чем за минуту. Гонка станет второй по общей дистанции в текущем календаре Формулы-1.
Компьютерное моделирование гоночного круга на альтернативной трассе в "Сахире":
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Would you like to see Bahrain use the outer layout if they host a double header? #f1 #formula1 #wtf1