Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе

Гран-при Сахира Формулы-1 будет весьма скоростным из-за малого количества поворотов на трассе.

Боссы Формулы-1 вместе с организаторами Гран-при Бахрейна-2020 приняли решение касательно конфигурации трассы на второй этап Королевских гонок в стране - Гран-при Сахира.

По решению организаторов, вторая гонка сдвоенного этапа в Бахрейне состоится на трассе "Сахир" и примет вид "почти овала". Гран-при Сахира будет включать в себя 87 кругов. Ожидается, что пилоты будут проезжать круг менее, чем за минуту. Гонка станет второй по общей дистанции в текущем календаре Формулы-1.

Компьютерное моделирование гоночного круга на альтернативной трассе в "Сахире":

Напомним, Гран-при Сахира запланировано на начало декабря.