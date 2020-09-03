Скачать
Четверг, 03.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

Уильямс больше не будет в Формуле-1

Уильямс больше не будет в Формуле-1
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф isport.ua
Уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Формуле-1.

Две недели назад команду приобрел холдинг Dorilton Capital, на следующем этапе руководить командой Уильямс будут другие люди.

После 43 лет и 739 Гран-при семья покидает спорт, но надеется на стабильное будущее команды, которая сохранит историческое название.

"Когда будущее команды гарантировано, наступил подходящий момент, чтобы отойти от спорта. Команда всегда была для нас главным приоритетом, мы всегда действовали в ее интересах, а сейчас пришел момент передать руководство новым владельцам и дать им возможность вести команду в будущее.

Мы работаем в Формуле 1 больше четырех десятилетий. Мы невероятно гордимся нашими достижениями и наследием. Мы всегда были в гонках из-за любви к гонкам. Решение не было простым, мы приняли его всей семьей после долгих размышлений. Мы долго жили Формулой 1, пришло время начать новую главу в нашей жизни", отметил заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Уильямс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
02 Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
03 Вернидуб получил много звонков и предложений
04 Гарет Бэйл распустил волосы: длина впечатляет (Фото)
05 Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь