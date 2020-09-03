Уильямс больше не будет в Формуле-1

Уик-энд в Монце станет последним для семьи Уильямс в Формуле-1.

Две недели назад команду приобрел холдинг Dorilton Capital, на следующем этапе руководить командой Уильямс будут другие люди.

После 43 лет и 739 Гран-при семья покидает спорт, но надеется на стабильное будущее команды, которая сохранит историческое название.

"Когда будущее команды гарантировано, наступил подходящий момент, чтобы отойти от спорта. Команда всегда была для нас главным приоритетом, мы всегда действовали в ее интересах, а сейчас пришел момент передать руководство новым владельцам и дать им возможность вести команду в будущее.

Мы работаем в Формуле 1 больше четырех десятилетий. Мы невероятно гордимся нашими достижениями и наследием. Мы всегда были в гонках из-за любви к гонкам. Решение не было простым, мы приняли его всей семьей после долгих размышлений. Мы долго жили Формулой 1, пришло время начать новую главу в нашей жизни", отметил заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.